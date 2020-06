Samolotem z Goleniowa do Chorwacji. Lotnisko proponuje więcej niż przed pandemią

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

20 procent biletów do Chorwacji już sprzedana. W środę Port Lotniczy Szczecin-Goleniów uruchomił rezerwację miejsc na pierwszy rejs do Zadar. Od 9 lipca z Goleniowa będą tam latały samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tym samym lotnisko w Goleniowie zrealizuje loty w więcej miejsc, niż przed pandemią COVID-19.



- Przewidywaliśmy, że kurs do Chorwacji będzie popularny - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. - Bilety są w sprzedaży od środy. Przed chwilą dokładnie sprawdzałem liczbę sprzedanych biletów i wygląda to bardzo obiecująco, ponieważ po jednym dniu sprzedaży każdy samolot jest wypełniony w ponad 20 procentach. Cieszy nas to, że przed pandemią mieliśmy mniej kierunków rozkładowych niż mamy obecnie.



Loty zaplanowano na czwartki. Ze Szczecina samoloty będą startować o 9.10 i dolecą do Zadaru o 11.20. Powrót w godzinach 12.20-14.35. Połączenie będzie obsługiwać 118-miejscowy Embraer 195.