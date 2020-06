Są wyniki testów turystów z Rewala. Część pozytywnych

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Znamy wyniki testu na obecność COVID-19 wczasowiczów z Rewala. Zostali oni poddani kwarantannie po tym, jak wirusa wykryto u turystów ze Śląska.

Testom zostali poddani wszyscy urlopowicze, którzy przebywali w jednym miejscu z zakażonymi. Badania wykazały pozytywny wynik u czterech osób. Pozostali wrócą do swoich domów. Nosiciele wirusa SARS-CoV-2 trafią teraz do Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Wymazy pobrano od 50 osób.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o kolejnym przypadku zakażenia COVID-19 w Szczecinie. To młoda kobieta, która jest 604. osobą, u której wykryto wirusa w naszym województwie. Do tej pory zmarło 20 osób.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 298 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 16 osób. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono na Śląsku - 128. Drugie w kolejności jest województwo łódzkie z 39 przypadkami. Tym samym ogólna liczba osób, u których do tej pory potwierdzono w Polsce patogen wzrosła do 33 tysięcy 119, a liczba ofiar śmiertelnych do 1412. Od środy wyzdrowiało 561 osób chorych na COVID-19. W sumie w Polsce jest 18 654 ozdrowieńców.