Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

11 osób z personelu szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie bez COVID-19.

Chodzi o lekarzy i pielęgniarki, którzy w ubiegłym tygodniu operowali pacjenta z zawałem serca. Mężczyznę udało się uratować. Jak się jednak okazało, był on nosicielem wirusa SARS-CoV-2, jednak nie wykazywał żadnych objawów.



W czwartek poznaliśmy wyniki wszystkich osób z personelu szpitala, które miały kontakt z pacjentem. Są negatywne, a to oznacza, że lekarze i pielęgniarki mogą wrócić do pracy.