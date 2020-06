Miejskie autobusy w Kołobrzegu nieco inaczej

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sezonowe zmiany w kursowaniu miejskich autobusów w Kołobrzegu oznaczają cięcia na dotychczasowych liniach.

Chociaż do miasta podczas wakacji przyjadą tysiące turystów, to miejscowa Komunikacja Miejska zdecydowała o ograniczeniu kursów linii nr 2, 4 i 5.



W związku z restrykcjami dotyczącymi COVID-19 kołobrzeskie autobusy mogą zabrać jedynie 45 pasażerów. Miejski przewoźnik uznał, że musi oszczędzać część taboru na wypadek sytuacji awaryjnych.



- Po to, by wygospodarować sobie jak największą część taboru, by w sytuacji, gdy będziemy zostawiać turystów i mieszkańców na przystanku - a taka sytuacja się będzie, niestety zdarzać - posłać kolejny autobus, żeby te osoby nie musiały zbyt długo na przystanku - tłumaczy Michał Jaczyński, prezes spółki.



Obecnie kołobrzeski przewoźnik dysponuje 24 autobusami, które obsługują osiem linii. Nowy rozkład wejdzie w życie 1 lipca.