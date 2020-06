Obwodnica Stargardu - faza dokumentacji, pierwszy krok [ZDJĘCIA]

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic do 2030 roku ma powstać sieć dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest przetarg na dokumentację dla obwodnicy Stargardu - usłyszeliśmy podczas briefingu zorganizowanego w rejonie planowanej inwestycji.

W Stargardzie powstanie nowy odcinek w ciągu drogi krajowej nr 20 o długości prawie 4,5 km. To inwestycja w ramach rządowego programu 100 obwodnic.



Dla nas to ważny dzień i ważna chwila - przyznaje prezydent Stargardu, Rafał Zając.



- Obwodnica, która ma się budować to nie tylko kwestia ograniczenia tranzytu i przejazdu przez miasto. To kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też wiemy, że dobrze rozwinięta infrastruktura, dobre połączenie kolejowe i drogowe to podstawa rozwoju gospodarczego miasta - podkreślił.



Obwodnica jest bardzo ważna dla mieszkańców Stargardu - dodał dyrektor GDDKiA oddział Szczecin, Łukasz Lendner.



- Ruch tranzytowy ze Stargardu zostanie całkowicie wyprowadzony z miasta - zapowiedział.



Cały program obwodnic w regionie to koszt blisko 1 miliarda złotych.



- Prawie 50 kilometrów obwodnic i mamy nadzieję, że tak, jak do tej pory GDDKiA sprawnie i szybko zrealizuje ten projekt - wierzy wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc.



Obwodnicą pojedziemy za siedem-osiem lat.



W 2023 roku ruszy postępowanie przetargowe na wykonawcę i zaraz potem - budowa.



W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic do 2030 roku ma powstać sieć dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. W Zachodniopomorskiem, oprócz stargardzkiej, będzie to jeszcze 8 obwodnic.