Nowy "Krzywy Las". Co z niego wyrośnie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowy "Krzywy Las" powstanie pod Gryfinem. Taki przynajmniej jest pomysł: odtworzyć zdeformowane, tajemnicze i słynne na cały świat sosny.

Powody są dwa. Chodzi o ich ochronę przed kornikami oraz sprawdzenie, czy z nasion z dotychczasowego lasu wyrosną również krzywe drzewa. Dzięki temu będzie wiadomo, czy wygięte pnie to zasługa człowieka. W pobliżu lasu powstaną dwie 10-arowe plantacje.



- Jedna będzie kształtowana w sposób fizyczny przez leśników tak, żeby uzyskać formę taką, jak jest tutaj. Ale też posadzimy sadzonki z nasion tych drzew i zobaczymy w jaki sposób będą sie formować. Jeśli będą się wykrzywiać, to będzie oznaczało, że są cechy genetyczne - tłumaczy Andrzej Szelążek, dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



Znane na cały świat miejsce na razie jest zaniedbane - mówi Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.



- Uznaliśmy, że trzeba doprowadzić obiekt do takiego stanu, który przyjeżdżającym tu turystom - na rowerach, samochodami i autokarami - umożliwi zwiedzanie i poznanie historii tego lasu. Uzyskaliśmy wsparcie zarządu PGE. Jesteśmy w trakcie finalizowania projektu i przystąpienia do projektowania - powiedział burmistrz Sawaryn.



Przygotowania ruszą pod koniec roku. Sadzenie - jesienią 2021. Koszty, około - 500 tys. zł pokryje Polska Grupa Energetyczna. To - oprócz plantacji - budowa parkingu, ścieżek, tablic informacyjnych itp.



Krzywy Las w okolicy Gryfina to pomnik przyrody. Drzewa rosną tam od 80 lat, ale do dziś nie wiadomo, dlaczego są krzywe. Jedna z teorii mówi, że w czasie II wojny światowej młode drzewa rozjeżdżały czołgi, a te później odrosły w nienaturalnym kształcie.



Inna hipoteza zakłada, że to ludzie uprawiali drzewa tak, by uzyskać tzw. krzywulce, czyli drewno o nienaturalnym kształcie np. do produkcji mebli.



Krzywy Las znajduje się w okolicach nowego osiedla wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra.