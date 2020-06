ZUS realizuje wypłatę dodatków solidarnościowych

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W województwie zachodniopomorskim ZUS wypłacił pierwsze dodatki solidarnościowe na łączną kwotę niemal 620 tys. złotych, które trafią do 523 osób.

W całym kraju zrealizowano ok. 17 tys. wypłat na kwotę ponad 20 mln złotych.



Szczeciński ZUS zrealizował przelewy dla 308 osób w wysokości 374 tys. złotych, natomiast koszaliński oddział wypłacił 215 dodatków solidarnościowych na łączną kwotę 244 tys. złotych.



Prawo do świadczenia przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.



Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.



Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.