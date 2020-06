Można się już zapisać na PKO Półmaraton Szczecin

Wystartowały zapisy na 41. PKO Półmaraton Szczecin - edycję wyjątkową - bo wirtualną.

Półmaraton w tradycyjnej formie nie odbędzie się ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Wirtualny bieg to możliwość wzięcia udziału we flagowej imprezie biegowej regionu w bezpieczny sposób. Biegacze będą mieli na to cały sierpień. Ci, którzy wykupili pakiety na tradycyjny bieg, mogą teraz wykorzystać wpłacone pieniądze m. in. na ten wirtualny.Kupując pakiet można też wesprzeć zbiórkę dla chorego na SMA Frania Kępy. Szczegóły na stronie halfmarathon.szczecin.pl