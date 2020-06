Linie lotnicze SAS nie rezygnują z naszego regionu

Od sierpnia, również w tym "pandemicznym" roku, z lotniska w Goleniowie będzie można polecieć do Kopenhagi.

To kolejne dobre wieści dla portu lotniczego. Od lipca kursy wznowią loty między innymi do Londynu czy Oslo. Co więcej, po raz pierwszy z lotniska w Goleniowie będzie można polecieć do Lwowa.Skandynawski przewoźnik SAS uruchomi w tym roku sezonowe kursy do Kopenhagi. Pasażerowie są już do nich przyzwyczajeni - mówi rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, Krzysztof Domagalski.- To jest powrót do tych lotów, które były wcześniej. Linia lotnicza SAS co roku traktuje to swoje połączenie jako głównie biznesowe. W lipcu jest mniejszy popyt na tego typu kierunek, bo i biznes w Skandynawii zamiera, aczkolwiek teraz w związku z pandemią to nie jest pewne idealne lustrzane odbicie, tak jak było to w zeszłych latach. Natomiast - tak, wraca od 15 sierpnia połączenie do Kopenhagi - dodaje Domagalski.Jak podkreślał Domagalski, to bardzo dobre wiadomości dla lotniska, bo z portu będzie można polecieć w więcej miejsc, niż przed pandemią. Liczba i intensywność lotów nadal nie jest jeszcze satysfakcjonująca. Port lotniczy przez pandemię zaliczył ponad 3 miliony złotych straty. "Sytuacja unormuje się w 2021 roku" - zapewnia Krzysztof Domagalski.Port Lotniczy Szczecin-Goleniów oferuje 11 rozkładowych kierunków: Warszawa, Oslo Gardermoen, Kopenhaga, Londyn Stansted, Dublin, Liverpool, Kraków, Oslo Torp, Stavanger, Bergen oraz Lwów.