Będą dodatkowe pociągi do miejscowości nadmorskich

Od soboty na torach regionu pojawią się dodatkowe składy POLREGIO kursujące w stronę nadmorskich kurortów.

Będzie to między innymi "Karsibór" - czyli pociąg, który połączy Zieloną Górę ze Świnoujściem.Karsibór będzie kursował w soboty i niedziele. Zatrzyma się między innymi w Mieszkowicach, Chojnie i Gryfinie. Uruchomiony będzie też pociąg "Kamień" - ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego. Będzie kursował w soboty, niedziele i święta. Ma dowieźć turystów nad Zalew Kamieński.POLREGIO na tory wypuści też więcej pociągów na trasie ze Szczecina do Świnoujścia i z powrotem. Więcej kursów będzie także do Kołobrzegu. W sobotę kursy rozpocznie też szynobus między Koszalinem a Mielnem. Wznowione będą też kursy na linii Sławno-Darłowo.POLREGIO zachęca też do korzystania z biletów turystycznych. Uprawnia on do przejazdów od godziny 18:00 w piątek do godziny 6:00 rano w poniedziałek.