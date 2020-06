PKP apeluje: na przejazdach kolejowych "posłuchajcie głosu rozsądku" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Posłuchajcie głosu rozsądku - apelują pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych w dniu rozpoczęcia wakacji. Od rana uświadamiali oni kierowców w szczecińskim Dąbiu, że bardzo często kierują się brawurą przy przecinaniu tras pociągów.

Główny zarzut wobec kierowców: chcą pokonać przejazd kolejowy jak najszybciej i za wszelką cenę - mówi Marcin Kruszyński z biura promocji PKP Polskich Linii Kolejowych.



- Apelujemy do wszystkich kierowców na 43 najbardziej newralgicznych przejazdach w kraju o to, aby posłuchali głosu rozsądku. Wszystko to po to, aby bezpiecznie dotrzeć na wakacje i z nich wrócić - mówi Kruszyński.



Jeżeli wpadniemy w tarapaty warto poszukać "żółtej naklejki". Widnieją na niej numery telefonów oraz numer przejazdu kolejowego na którym się znajdujemy. Ten pomógł w szybkiej reakcji rok temu, podczas zderzenia samochodu dostawczego z pociągiem w Daleszewie koło Gryfina - mówi dyrektor PKP PLK Jacek Krzemiński.



- Także dzięki szybkiej reakcji osoby postronnej, która podała numer przejazdu, udało się zatrzymać pociąg, który nadjeżdżał z kierunku przeciwnego. Wykolejony wtedy skład znajdował się blisko drugiego toru. Można sądzić, że rozmiary tamtego zdarzenia mogły być dużo bardziej tragiczne - mówi Krzemiński.



W 2019 roku w województwie zachodniopomorskim było zaledwie 9 zdarzeń na przejazdach kolejowych. W całym kraju na przejściach doszło do 205 wypadków, w których w większości winę ponosili kierowcy.