Kibice na trybunach nowego stadionu najwcześniej we wrześniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najwcześniej w połowie września kibice zasiądą na trybunach nowo budowanego stadionu im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

- Data ta wynika ze zaktualizowanego właśnie harmonogramu prowadzonej przez wykonawcę inwestycji - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Zakończenie prac powinno odbyć się w okolicach końca sierpnia. Potem procedury odbiorowe. Prawdopodobnie w drugiej połowie września powinny zostać przekazane do użytkowania. To jest plan optymistyczny, którego się trzymamy. Mamy nadzieję, że wykonawca dotrzyma tego terminu.



Do zakończenia pierwszego etapu pozostał jeszcze tylko montaż fragmentów dachu oraz elementów wykończenia korony stadionu. To między innymi pawilony, antypoślizgowe ciągi komunikacyjne czy tzw. siatki cięto-ciągnione, które ochronić mają od zewnątrz bryłę stadionu.



Stadion Miejski w Szczecinie ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2022 roku.