Nowy akademik PUM-u powstanie w ciągu 3 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za 3 lata gotowy będzie nowy akademik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Powstanie przy Piastów 28, na gruncie należącym do Skarbu Państwa.

Ma to być dom studencki i podwyższonym standardzie. W piątek rektor uczelni i prezydent Szczecina podpisali akt notarialny w sprawie jego przekazania.To ważne, żeby inwestować w uczelnie wyższe w mieście - mówił Piotr Krzystek.- Szczególnie istotną rolę odgrywa Pomorski Uniwersytet Medyczny. Stąd zawsze te decyzje, które dotyczą nieruchomości, podejmujemy z najwyższą uwagą i troską o to, aby uczelnia się rozwijała. Aby kształciła jak najwięcej specjalistów w dziedzinie szeroko pojętej medycyny i ochrony zdrowia - mówił Prezydent Szczecina.Na razie nie ma konkretnych planów ile budynek będzie miał pięter i jak będzie wyglądał - dodaje prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM-u.- Szacujemy, że zapotrzebowanie wynosiłoby mniej więcej od 500 do 700 miejsc na dom studencki. Przewidywany termin, to myślę że od 2 do 3 lat, jeżeli chodzi o samą inwestycję - mówił Machaliński.Przewodniczący parlamentu studentów PUM Jakub Pawlik dodaje, że to szczególnie atrakcyjna propozycja dla studentów zagranicznych.- Akademik który powstanie, będzie dla nich bardzo fajną opcją. Zarówno pod kątem tego, że mogą być blisko uczelni i pod kątem tego, że będą mieszkali w podwyższonym standardzie, w lepszych warunkach - mówił Pawlik.Na razie nie wiadomo ile będzie kosztować budowa akademika. Zgodę na przekazanie gruntu wyraził wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.