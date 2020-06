Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z transportu do komisji wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczeciński urząd miasta przypomina o konieczności zgłaszania chęci zorganizowania transportu dla osoby niepełnosprawnej. Można to zrobić telefonicznie w dniu wyborów, od 7.00 do 19.00 oraz w sobotę - między 8 a 14.



Numery telefonów to 91 42 43 555 i 697 066 240.