Szpital w Białogardzie. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Milion złotych trafi do szpitala w Białogardzie. Pieniądze pochodzą z dotacji celowej budżet państwa. Dziś podpisano umowę w tej sprawie.

Pieniądze zostaną wydane na dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitalnych, a także zakup i modernizację sprzętu - mówi Zygmunt Baś, prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie.



- Kompletny endoskop do pracowni endoskopowej, plus myjnia wysokiej wydajności. Chcemy kupić również cyfrowy aparat RTG, ultrasonograf, jak również ultrasonograf przewoźny, żeby zabezpieczył jeden z oddziałów - wylicza Baś.



Pieniądze muszą zostać wykorzystane do końca roku. Przypomnijmy, 1 sierpnia ubiegłego roku szpital w Białogardzie wrócił pod skrzydła powiatu, wcześniej przez 3 lata prowadziła go spółka Centrum Dializa.