Przedłuża się remont mostu zwodzonego w Dziwnowie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Przeciąga się remont mostu w nadmorskim Dziwnowie. Kierowcy muszą się tam liczyć z utrudnieniami - ruch w tym miejscu jest wahadłowy.

Naprawa jest konieczna, bo uszkodzenie powstało najprawdopodobniej przez przeciążone ciężarówki - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.



- Jeden z tych elementów ruchomych, na którym utrzymuje się most zwodzony, uległ awarii. Prawdopodobnie przez zbyt duże przeciążenie. My takich wag nie mamy, niestety z doświadczenia wiemy, że samochody które się poruszają często są przeciążone. Te dwie szczęki nie wytrzymały tego obciążenia - mówił Żuber.



Remontu nie mogliśmy przeprowadzić wcześniej - zapewniał dyrektor ZZDW w Koszalinie.



- Od marca tego roku szukaliśmy wykonawcy. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji w tym roku przyszło nam żyć i niestety wykonawcy nam odmawiali. Dopiero niedawno podpisaliśmy umowę z firmą ze Szczecina, która zdecydowała się to zrobić - mówił Michał Żuber.



Michał Żuber dodał, że remont powinien zakończyć się najpóźniej 10 lipca.