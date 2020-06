Na kołobrzeskiej plaży pojawili się ratownicy [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Początek wakacji to czas, w którym woprowcy rozpoczynają pracę na miejscowych kąpieliskach. Łącznie w Kołobrzegu funkcjonować będzie 11 kilometrów plaż, które będą w strzeżone w godzinach od 10 do 18. Już w piątek nad morzem pojawili się pierwsi plażowicze.

Kołobrzeski ratownik Paweł Boguszewicz przypomina o kilku zasadach obowiązujących w czasie wypoczynku nad morzem.



- Flaga biała oznacza, że możemy się kąpać, a czerwona zakaz. Jeżeli na stanowisku ratownika nie ma flagi, to oznacza, że jest ono nieczynne. Mielibyśmy prośbę do osób, które korzystają z uroków naszej plaży, żeby przede wszystkim nie chodziły po ostrogach, czyli tych drewnianych kołkach czy palikach - mówi ratownik.



Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizującego funkcjonowanie plaży, mówi natomiast o wyznaczonej specjalnej strefie bezpieczeństwa wygrodzonej parawanami.



- Tak niechciany kiedyś parawan, jest teraz racją bytu. Chcielibyśmy, żebyście państwo w ten sposób korzystali z plaż. Przygotowaliśmy dla was taka pokazową plażę. Ona codziennie będzie odtwarzana i kto przyjedzie pierwszy, może z niej skorzystać - mówi Banasiak.



Jednocześnie kołobrzeskie plaże otrzymały wyróżnienie Błękitnej Flagi potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wody.