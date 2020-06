Lodołamacze przypłynęły do Szczecina, ale popłyną dalej

Fot. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dwa lodołamacze rzeczne wybudowane w stoczni w Kędzierzynie Koźlu przypłynęły do Szczecina. Statki mają ostatecznie dopłynąć do Włocławka.

Statki Orkan i Sokół mają do przepłynięcia w sumie 1500 kilometrów - 756 km rzeką Odrą - to udało się dzięki wezbraniu wody w rzecze, następnie będą płynąć po Bałtyku około 522 kilometrów i jeszcze 260 km Wisłą do Zbiornika we Włocławku.



Lodołamacze kosztowały w sumie 37 milionów złotych. Teraz w Polsce trwa wymiana starej floty lodołamaczy na nowo wybudowane. Lodołamacze dla Szczecina powstają w Gdańsku w Stoczni Remontowa Shipbuilding, a dla Gdańska w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie.