Ośmiu nowych diakonów przyjmie dziś święcenia

Abp Andrzej Dzięga. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Ośmiu diakonów zostanie w sobotę księżmi. Święcenia kapłańskie rozpoczną się w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej o godzinie 10:00. Mszy św. będzie przewodniczył abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Diakon Mariusz Just ze Stepnicy ma 38 lat i nie od razu zdecydował się zostać księdzem. - Będąc nauczycielem religii, przed wstąpieniem do seminarium, przygotowywałem dzieci do komunii świętej. Jedna dziewczyna modliła się w ten sposób: módlmy się za pana Mariusza, żeby został księdzem. Dla mnie to było takie zadziwiające, że pan Bóg stawia różne osoby, nawet dzieci na mojej drodze i pokazuje mi tak naprawdę do czego zostałem powołany - mówi Just.



Diakon Miłosz Paszkiewicz z Kostrzyna nad Odrą z kolei uważa, że nie ma dziś kryzysu powołań. - Jest kryzys odpowiedzi na to powołanie, pan Bóg jeżeli raz powiedział, że będzie powoływał, to jest wierny temu. Pan Bóg zawsze jest wierny, dlatego dzisiaj myślę, że świat powoduje, ze te powołania, które rodzą się w sercu młodego bądź starszego człowieka są mocno zagłuszone.



Nowi księża otrzymają pierwsze dekrety na nowe parafie, w których rozpoczną służbę kapłańską.