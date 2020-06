Pogłębianie toru wodnego do Szczecina idzie zgodnie z planem

Prace pogłębiarskie przy modernizacji toru wodnego do Szczecina są prowadzone zgodnie z harmonogramem - poinformował Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W przyszłym miesiącu pogłębiarka Amazone będzie pracować pomiędzy drugą a trzecią bramą torową.- Na tę chwilę na Zalewie swoje prace pogłębiarskie rozpoczęła pogłębiarka, która w tej chwili prowadzi prace pogłębiarskie. Kończą się prace związane z wydobywaniem niewybuchów, pomału przygotowujemy się do wydobycia i utylizacji "Tall Boy'a'" pod koniec roku w planach jest przybycie następnych jednostek pogłębiarskich. Mamy komplet dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji i projekt się toczy - tłumaczy Szumny.Obecnie pogłębiarka Amazone pracuje na Zalewie Szczecińskim, tam pogłębia tzw. mijankę dla statków.- Na razie jest w tej chwili jedna pogłębiarka, która pogłębia i poszerza mijankę na Zalewie. Jej celem jest bezpieczne mijanie się jednostek wchodzących i wychodzących z portu, względem pogłębiarki. W planach jest druga pogłębiarka - długa na 160 metrów, szeroka na jakieś 32 metry - dodaje Szumny.Podczas opracowywania dokumentacji dotyczącej pogłebienia toru wodnego do 12,5 metra do Szczecina policzono wszystkie ptaki, jakie żyją na ternie inwestycji. I tak kaczkowatej ogorzałki jest 2800 osobników, a kormoranów - 800. Koszt inwestycji to 1,4 miliarda złotych. Tor ma być gotowy za dwa lata.