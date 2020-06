Szczecin gotowy na wybory prezydenckie

300 tysięcy kart do głosowania, 10 tysięcy długopisów i 2 tysiące litrów płynów dezynfekujących rozdysponowano już po lokalach wyborczych w Szczecinie.

- Wszystko odbyło się zgodnie z planem - mówi pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji wyborów Rafał Miszczuk.Członkowie komisji wyborczych teraz muszą policzyć karty i schować je w sejfie. W niedzielę rano stemplowanie i wydawanie.Oprócz dokumentu tożsamości konieczna jest jeszcze jedna rzecz, aby oddać głos - mówi Rafał Miszczuk z Urzędu Miasta w Szczecinie. - Bierzemy ze sobą także maseczkę, która nam zakryje nos i usta, tak aby bezpiecznie wejść do komisji i obsłużyć głosownie. Musimy pamiętać o zachowaniu dystansu w komisji i też przed komisją, gdyby była kolejka - przynajmniej te 1,5 metra. Jeśli ktoś chce się czuć super bezpiecznie, to zachęcamy do wzięcia własnego długopisu.Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00 do 21:00. O urząd prezydenta Polski walczy 11 kandydatów.