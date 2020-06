Tysiące turystów wybrało wypoczynek nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W pierwszy wakacyjny weekend turyści chętnie wybierają miejscowości nadmorskie.

W Kołobrzegu plażowicze korzystają ze słonecznej pogody. W kierunku plaży od rana podążały tłumy spragnione nie tylko kąpieli słonecznych, ale i ochłody w Bałtyku.



Turyści opowiadali o tym, dlaczego wybrali akurat polskie morze i o planach na trwający weekend.



- Jesteśmy z rowerami i zwiedzamy całą okolicę. Przepiękne trasy rowerowe. - Piękna promenada. - Do Kołobrzegu przyjeżdżamy bardzo często. Przynajmniej raz w roku jesteśmy. - Jestem pierwszy raz i jestem pod dużym wrażeniem. - "Plażing", cały czas - mówią turyści.



Obecnie plaże nad polskim morzem są już strzeżone. W Kołobrzegu ratownicy będą pilnować kąpielisk codziennie do końca wakacji w godzinach od 10 do 18.