Żołnierze z Afganistanu już w Polsce. Na powrót do domów muszą jednak poczekać

źródło: 12. Brygada Zmechanizowana im. gen. broni J. Hallera

Żołnierze XI zmiany PKW Afganistan z regionu za ok. tydzień wrócą do swoich rodzin. W nocy z piątku na sobotę wylądowali samolotem wojskowym na lotnisku we Wrocławiu.

Nie mogą jednak od razu wrócić do stolicy Pomorza Zachodniego - muszą najpierw poddać się badaniom na obecność COVID-19.



Chodzi o 83 mundurowych z 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni J. Hallera - głównie przynależnych do 2. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej ze Stargardu.



Transport z Afganistanu do Polski zapewniła amerykańska armia.