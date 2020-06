Politycy z regionu głosują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwają wybory prezydenckie. Wybieramy wśród 11 kandydatów. Również politycy z zachodniopomorskiego oddawali swoje głosy.

Wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc wraz z małżonką pojawił się w Szkole Podstawowej nr 8 na Gumieńcach. Jak mówił naszemu reporterowi - takie dni, jak dziś, są świętem demokracji.- To jest ważny wybór, wybór każdego Polaka, jest to święto demokracji. Tłumy, które widzimy pokazują, że demokracja w Polsce kwitnie i ma się świetnie, a prezydent będzie miał silny mandat społeczny - zaznaczył wojewoda.Przed komisjami wyborczymi od rana ustawiają się kolejki głosujących. Wojewoda Tomasz Hinc zachęca wszystkich uprawnionych, aby wzięli udział w wyborach.- Myślę, że każdy z nas powinien skorzystać z tego momentu, to jest raz na pięć lat, nie jest to wielki wysiłek, a bardzo duża odpowiedzialność i bardzo istotne skutki na przyszłość - podkreślił.W Szczecinie działa ponad 200 komisji wyborczych. Głosy można oddawać do 21.