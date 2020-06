Mieszkańcy Piasku po raz pierwszy mogą głosować u siebie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy wsi Piasek po raz pierwszy w powojennej historii Polski mogą u siebie wybierać Prezydenta RP.

To historyczne dla tej miejscowości wydarzenie i ogromne udogodnienie, gdyż najbliższy lokal wyborczy do tej pory znajdował się w odległej o 12 kilometrów Cedyni.



- Właśnie wyjechałem do Cedyni, bo się okazało, że tutaj jest wybieranie i pomyłka nastąpiła. To jest bardzo fajne udogodnienie, podoba mi się. Żeby tak było zawsze. - Jesteśmy zadowoleni. Jest to obowiązkiem każdego i wszyscy muszą zdecydować - mówią mieszkańcy.



- Tutaj na liście mieliśmy 522 osoby uprawnione do głosowania. Z czego na godzinę 12 wzięło udział 135 osób. Pewnie każdy chce wziąć udział w tych wyborach. Mają możliwość skorzystania, że są tutaj na miejscu, a nie muszą dojeżdżać do oddalonego o 12 kilometrów lokalu wyborczego, który jest w Cedyni - mówi Joanna Kowalewska, przewodnicząca obwodowej komisji wyborczej w Piasku.



W tegorocznych wyborach prezydenckich w Obwodowej Komisji Wyborczej w Piasku głosować mogą także mieszkańcy wsi Bielinek.