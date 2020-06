Marszałek Grodzki: szanse Rafała Trzaskowskiego są ogromne

Politycy Koalicji Obywatelskiej zadowoleni z sondażowego wyniku Rafała Trzaskowskiego. Według exit pool, kandydat na prezydenta tego ugrupowania uzyskał w pierwszej turze 30,4 procent głosów.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że wynik Rafała Trzaskowskiego oznacza, że wielu Polaków chce zmiany.- Szanse Rafała Trzaskowskiego są ogromne. 58 procent ludzi ma dość, chce zmian. To jest bardzo dobra podstawa do zwycięstwa, ale do niego trzeba iść z pokorą, szacunkiem dla wszystkich i budowaniem wspólnoty - mówił Grodzki.Katarzyna Lubnauer komentując ponad 30-procentowy wynik Rafała Trzaskowskiego zwróciła uwagę, że to dobry prognostyk na drugą turę. Dodała jednocześnie, że najbliższe dwa tygodnie nie będą łatwe dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. Poseł KO Grzegorz Napieralski powiedział, że sondażowe wyniki są zapowiedzią tego, o co będą walczyć obaj kandydaci w drugiej turze. Według Napieralskiego za dwa tygodnie Polacy będą wybierać pomiędzy prezydentem związanym z partią rządzącą, a prezydentem wszystkich obywateli.Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone we wtorek, a najpóźniej w środę rano.Według sondażowych wyników, do głosowania w pierwszej turze poszło ponad 62 procent uprawnionych. Druga tura wyborów prezydenckich 12 lipca.