"Platforma nie przebiła sufitu do którego doszła pani Kidawa-Błońska"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Te wyniki pokazują, że faworytem jest Andrzej Duda i to on ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze - komentuje wyniki wyborów dr Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Pan Trzaskowski, czyli generalnie Platforma Obywatelska, po wymianie kandydatki chwyciła drugi oddech. Ale patrząc na poparcie, jakie posiada pani Małgorzata Kidawa-Błońska sprzed pandemii koronawirusa i obecne poparcie pana Trzaskowskiego, można powiedzieć, że to poparcie jest bardzo podobne. A skoro tak, to Platforma właściwie nie przebiła tego sufitu do którego doszła pani Kidawa-Błońska - mówi Chrobak.



Politolog dodaje, że wyniki tych wyborów pokazały także jeszcze jedna ważną rzecz.



- Platforma skonsumowała przystawki, jakimi dla nich okazały się PSL i Lewica. Fatalny wynik pana Kosiniaka-Kamysza oraz pana Biedronia świadczy o tym, że bezrefleksyjne popieranie przez PSL oraz Lewicę działań Platformy, m.in. w Senacie, spowodowało, że ludzie nie widzą już różnicy pomiędzy programem PSL-u i Lewicy a Platformy Obywatelskiej - mówi Chrobak.



Dr Chrobak uważa, że jeśli PSL i Lewica nie pokażą swojej odrębności, to może to oznaczać dla tych ugrupowań zagładę w wyborach parlamentarnych za trzy lata.



Według wyników sondażowych exit poll Andrzej Duda wygrał pierwsza turę wyborów uzyskując 41,8 procent poparcia. Drugi jest Rafał Trzaskowski, na którego głosowało 30,4 proc. ankietowanych.