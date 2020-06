Utrudnienia w Dobrej. Sprawdź jak jechać

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Starostwo Powiatowe w Policach zamyka - od poniedziałku dla ruchu kierowców - fragment ulicy Szczecińskiej w miejscowości Dobra.

Chodzi o odcinek od ronda do skrzyżowania z ulicą Poziomkową. Od godziny 9:00 rozpocznie się tu naprawa uszkodzonej sieci kanalizacji deszczowej.



W związku z zamknięciem tej drogi kierowcy zmuszeni będą do korzystania z dróg alternatywnych - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Kierowców czekają utrudniania w poruszaniu się po miejscowości Dobrej, będą musieli korzystać z dróg bocznych. Zostaną zmienione również trasy linii autobusów - 105., która zostanie skrócona i 121., która będzie poprowadzona objazdami. Utrudnienia związane z remontem kanalizacji deszczowej potrwają do odwołania - dodaje Sochanowska.



Objazdy dla kierowców poprowadzone zostaną ulicami Przytulną i Krajobrazową, a dla linii 121. - ulicami Poziomkową i Bukową. Przystanek końcowy dla linii 105. zostanie zlokalizowany w ciągu ulicy Poziomkowej.