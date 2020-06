PromujKREW. Oddaje ją również Radio Szczecin [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w akcji #PromujKREW organizowanej przez Radio Szczecin i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Udało nam się rozdać 50 tabletów Lenovo a przede wszystkim poznać historię krwiodawców z regionu. Ci opowiadali na naszej antenie, dlaczego pomagają ratować ludzkie życie.



Potrzebujących wspierają również dziennikarze Radia Szczecin. Na przykład Maciej Papke.



- Poszedłem raz i uzależniłem się psychicznie. Fizycznie to nie uzależnia. Nagle organizm nie zaczął produkować więcej krwi. Adrenalina jest. Co prawda, potem żona mówi, że jestem nieznośny pod wieczór. Prawdopodobnie za dużo krwi oddałem, ale jakoś wytrzymuję - powiedział Maciej Papke.



Mimo że to koniec radiowej akcji, cały czas zachęcamy do oddawania krwi. Jej zapotrzebowanie jest bardzo duże. Partnerem konkursu było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.