"Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki" kompletuje zespół osób, które mają zająć się stworzeniem komiksu o Szczecinie.

Nie jest wymagane specjalne doświadczenie czy portfolio. Wszystkich uczestników poprowadzi doświadczony twórca komiksowy - wyjaśnia Paulina Stok-Stocka ze "Środka. Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego".- Warsztaty będzie prowadził Wojtek Ciesielski nasz śródmiejski sąsiad, ale też autor komiksów. Będzie ekspertem, tę swoją wiedzę i doświadczenie całe będzie na ucho przekazywał. Chcemy jego miłością do komiksu zarażać kolejnych mieszkańców - mówi Stok-Stocka.Komiks powstanie między innymi z okazji urodzin polskiego Szczecina. Do udziału w jego tworzeniu można zgłaszać się do wtorku.Szczegóły znajdziecie na fanpage'u "Środka. Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego".