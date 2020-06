Wartość jednego wozu to niemal 800 tysięcy złotych. źródło: https://www.facebook.com/MSWiARP/

W niedzielnych wyborach prezydenckich największą frekwencję na Pomorzu Zachodnim odnotowano w Rewalu. Tym samym, wóz strażacki od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi do gminy Rewal.

Nadmorska miejscowość ma dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobierowie i w Niechorzu.Nie wiadomo jeszcze, która z nich otrzyma wóz warty blisko 800 tysięcy złotych. Przed wyborami MSWiA zapowiedziało, że do jednej z gmin w każdym województwie o najwyższej frekwencji trafi właśnie taki wóz.W wyborach prezydenckich w Rewalu udział wzięło ponad 85,5 % uprawnionych do głosowania. Pół procent mniej poszło do urn w Mielnie, a nieco ponad 80% w Dziwnownie.Dodajmy, że w nadmorskich gminach frekwencje zawsze są wysokie. Poza miejscem zamieszkania głosuje też znaczna część turystów.