WOPR świętuje i rozpoczyna sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Początek lata to także początek sezonu dla ratowników WOPR. Szczecińscy ochotnicy codziennie monitorują nabrzeże Odry z pontonów i przez kamery.

Jak mówi ratownik Przemysław Janusz, przyczyną największej liczby interwencji WOPR-owców są osoby nietrzeźwe - takich przypadków jest około 3 dziennie.



- Ratownicy szczecińskiego WOPR podejmowali wielokrotnie osoby w okolicy Bulwaru i Trasy Zamkowej. Są to osoby, które wskoczyły do wody. Większość była pod wpływem alkoholu - relacjonuje Przemysław Janusz.



29 czerwca - czyli w poniedziałek - wypada Święto Ratownika WOPR. Czego szczecinianie życzą tym, którzy czuwają nad ich bezpieczeństwem?



- Żeby ludzie zachowywali się bezpieczniej, nie robili żadnych głupot typu wskakiwanie do wody wyłącznie z tego powodu, że się trochę spili. - Dużo cierpliwości do ludzi i tego, żeby nie mieli niebezpiecznych sytuacji. - Doceniam i pełny szacunek dla nich. Pozdrawiam wszystkich ratowników WOPR - życzyli szczecinianie.



Od rozpoczęcia sezonu letniego w połowie czerwca, szczecińscy ratownicy interweniowali blisko 40 razy.