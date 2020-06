Katedra odzyskuje swój gotycki wygląd [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Dobiega końca pierwszy etap odbudowy północnej ściany Katedry św. Jakuba w Szczecinie. Ma ona przywrócić gotycki wygląd tej części budynku.

W ciągu miesiąca zostaną zdjęte rusztowania i wtedy zobaczymy efekt prac - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny Katedry.



- Mamy zdjęcia, ale nie są to typowe fotografie od frontu. Są ze skrzyżowania ulicy Grodzkiej i Farnej, gdzie ładnie widać tę ścianę, jak to wcześniej wyglądało, w poprzednich latach. Wzorujemy się mniej więcej na roku 1900. Cały projekt elewacji wykonał Sławomir Kiersnowski i on nawiązywał do zdjęć z tamtych lat - mówi Sierek.



Podczas prac odkryto krypty.



- Wszystkie pierwsze georadary pokazują, że tam się znajdują krypty. Oczywiście przy tej ścianie, którą tutaj odtwarzamy przy kopaniu pod windę, znaleźliśmy bombę. Saperzy przyjechali i ja zabrali. Była to bomba zapalająca. Odnaleźliśmy też pełno szczątków ludzkich, odkryliśmy specjalne zawiesia na sarkofagi, które będzie można potem podziwiać, jeśli zostanie udostępniona krypta - mówi kierownik techniczny.



W odbudowanej północnej części Katedry znajdą się także pomieszczenia, które mogą być wykorzystywane podczas koncertów. Będzie też wejście do planowanego Muzeum Archidiecezjalnego.