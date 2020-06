Jak podkreśla Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, to oferta dla wszystkich fanów aktywnego spędzania czasu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rowerowy Rajd Szlakiem Pamięci Narodowej odbędzie się po raz szósty, ale jak wiele wydarzeń w czasie pandemii, w zupełnie nowej, bezpiecznej formule.

Rajd nie odbył się wiosną, w planowanym terminie, dlatego organizatorzy wyszli z nową propozycją. Jak podkreśla Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, to oferta dla wszystkich fanów aktywnego spędzania czasu.



- W tym roku raj odbywa się przez cały lipiec, a więc należy zgłosić się do muzeum w Starych Łysogórkach, żeby zapoznać się z regulaminem, wypełnić kartę zgłoszeniową, pokonać 30-kilomterowy dystans, aby na koniec udać się do Gozdowic po medal i gadżety promujące - powiedział Dworczyk.



Trasę rajdu wybierają sami uczestnicy, ale muszą ją udokumentować za pomocą dowolnej aplikacji. Rajd jest finansowany z programu Społecznik.