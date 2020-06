Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 12 lipca

Wakacje już się rozpoczęły, ale dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat ośmiu został wydłużony do 12 lipca - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

- To wydłużenie nastąpiło z uwagi na żłobki i przedszkola - podkreśla minister. - Aby zapewnić rodzicom możliwość opieki i wyboru został przedłużony ten zasiłek do 12 lipca.Minister przypomniała, że zgodnie z wytycznymi sanitarnymi związanymi z COVID-19 w żłobkach klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów ma być ograniczone przebywanie osób trzecich. Pomieszczenia powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji powierzchni. Dezynfekowane powinny być między innymi poręcze, klamki, włączniki światła i ramy łóżeczek. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować. Sala powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Opiekunowie, organizując dziecku miejsce do spania, powinni pamiętać o zachowaniu dystansu między leżaczkami.Posiłki powinny być wydawane zmianowo, a blaty stołów i poręcze krzeseł czyszczone po każdej grupie.