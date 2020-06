Ul. Grota-Roweckiego otwarta dla kierowców

Zakończyła się przebudowa ulicy Grota-Roweckiego w Szczecinie. Jej modernizacja trwała od września ubiegłego roku. Objęła m.in. przebudowę drogi i kładki dla pieszych oraz budowę nowych 120 miejsc parkingowych.

Z ulicy Grota-Roweckiego swobodnie mogą już korzystać kierowcy. Jednak do czasu końcowych odbiorów nie pojawią się na niej jeszcze autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nastąpi to w ciągu najbliższych dni.Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Jej koszt, to kwota ponad 7 milionów złotych.