Przez zarządy ogródków działkowych ekoporty nie przyjmują odpadów zielonych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od środy już nie do ekoportów, ale do specjalnych kontenerów mieszkańcy Szczecina mogą wyrzucać odpady zielone.

Jak mówi rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus, ma to usprawnić odbiór śmieci bezpośrednio od mieszkańców.



- Dwa razy do roku mieszkańcy będą mogli do swoich posesji zamówić duży kontener w celu wypełnienia go odpadami zielonymi. Prócz tego przypomnę, że raz w tygodniu odbierane są odpady zielone bezpośrednio z naszych posesji - mówi Kus.



Decyzja o zmianie wynika z tego, że do ekoportów trafiały odpady nie tylko od mieszkańców, ale również od spółdzielni mieszkaniowych i zarządców ogrodów działkowych.



- Właściciele ogródków działkowych płacą pieniądze i zarząd ogródków działkowych powinien te odpady wywozić w ramach tych środków. Nie powinni tego robić na koszt pozostałych mieszkańców, z czym tutaj się borykaliśmy - mówi rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.



Jak zapowiedział Kus, zmiany nie spowodują podwyżek cen wywozu odpadów.