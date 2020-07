Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rowerowi policjanci w Policach ruszyli na patrole.

Funkcjonariusze będą sprawdzać osiedlowe uliczki, parki czy plaże i lasy - dojadą we wszystkie te miejsca, które są niedostępne dla radiowozu. Do tego jednym z ich głównych zadań będzie kontrolowanie tego, czy rowerzyści i piesi przestrzegają przepisów oraz egzekwowanie zakazów picia alkoholu.



Rowerowe patrole potrwają do końca wakacji.