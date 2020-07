Jest akt oskarżenia po tragedii na plaży

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zasztyletował swojego kolegę na plaży. Młody zabójca odpowie teraz przed sądem - prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia. Tragedia rozegrała się niespełna rok temu, na plaży w Dziwnowie.

Do zdarzenia doszło przy namiocie, w którym odbywała się dyskoteka, 4 sierpnia. Dwaj osiemnastolatkowie spędzali wieczór na imprezie. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Pobili się. W trakcie przepychanek, jeden z nich - pochodzący z Kwidzyna, wyciągnął nóż i kilkanaście razy dźgnął nim pokrzywdzonego z Zielonej Góry w klatkę piersiową. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.



Sprawca po wszystkim wezwał pogotowie. Na wniosek prokuratora, sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Pracował w pubie jako ochroniarz. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków. Prokuratura nie ujawnia, co było motywem zbrodni.



Zmarły to chłopak, który przyjechał z rodziną nad morze na wakacje pod namiotem. Feralnego wieczora poszedł na plaże i trafił na dyskotekę. Jego rodzice, gdy syn nie wrócił, rano zgłosili się na policję. Tam dowiedzieli się o tragedii. Oskarżony 19-latek nie był wcześniej karany. Teraz grozi mu dożywocie.