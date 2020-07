NATO zatwierdziło plany obronne dla Polski

Jest ostateczna zgoda NATO na plany obronne dla Polski i państw bałtyckich - tak zwane plany stopniowej odpowiedzi - Graduated Response Plans. Przyjęcie tych planów blokowała Turcja.

Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Drawsku Pomorskim, w trakcie spotkania z polskimi i amerykańskimi żołnierzami podkreślił, że to efekt pracy przedstawicieli polskich władz.





- Mogę ogłosić, bo przyszła oficjalna wiadomość z kwatery głównej NATO, że plany GRP zostały sojuszniczo zatwierdzone. Cieszę się z tego bardzo, bo to ostateczne wojskowe zatwierdzenie politycznych decyzji, które były podjęte w czasie ostatniego szczytu NATO w Londynie, w grudniu 2019 roku - mówił Duda.







Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że w grudniu ustalano szczegóły techniczne, a we wtorek zostały one ostatecznie przyjęte. Podkreślił, że od tej pory Polska ma pełne zabezpieczenie ze strony NATO.Wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch na Twitterze podkreślił, że przyjęcie planów to "Dotychczas Turcja w zamian za poparcie planów obronnych, chciała uzyskać polityczne wsparcie Sojuszu w walce przeciw kurdyjskim milicjom Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG) w Syrii.