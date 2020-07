Dłużnicy Kołobrzegu mogą odpracować swoje zobowiązania

Osoby - posiadające długi w kołobrzeskim urzędzie miasta - mogą je odpracować. W środę magistrat uruchomił specjalny program dla dłużników.

lub pobrać w urzędzie. Według danych magistratu, obecnie zadłużenie czynszowe wobec urzędu ma około 150 rodzin. Łączna kwota zaległości to prawie 5 milionów złotych.

- Osoby posiadające zadłużenie czynszowe w mieszkaniach komunalnych będą mogły je odrobić w miejskich jednostkach - wyjaśnia Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu.- W programie bierze udział szereg partnerów, więc to jaką ktoś będzie pracę wykonywał, to jest uzależnione od jego predyspozycji i umiejętności. To będzie każdorazowo oceniane po złożeniu przez osobę zainteresowaną formularza - dodaje Kujaczyński.Odpowiedni formularz można ściągnąć ze strony odpracujdlug.pl