Posypały się mandaty. Powód: brak maseczki

Już kilkanaście mandatów za brak maseczki wystawili strażnicy miejscy pasażerom autobusów i tramwajów w Szczecinie. Kara to 500 zł.

Większość stosuje się do zasad. Ale nie wszyscy.- Mam maskę w domu... - Przecież wszyscy tu są bez maseczek. - Trudno, nie przestrzegam zasad... - mówili reporterce Radia Szczecin.Siedem mandatów strażnicy wystawili tylko w ciągu jednego dnia pasażerom bojkotującym restrykcje.- To dużo, jak na prowadzone działania. Byliśmy nastawieni przede wszystkim na rozmowy, na to, żeby oddziaływać, a nie na wystawienie mandatów. Niestety, osoby, które nie chciały się zastosować do - wciąż obowiązujących - przepisów i obostrzeń zostały ukarane mandatami karnymi - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej.Strażnicy będą kontrolować pasażerów do odwołania. Niedługo będą też sprawdzać czy klienci galerii handlowych mają maseczkiStraż miejska kontroluje w autobusach i tramwajach od 2 tygodni.