Budowa siedziby pogotowia. NSZZ "S" apeluje do marszałka województwa

Stanowisko prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"

Zarz─ůd Regionu NSZZ Solidarno┼Ť─ç Pomorza Zachodniego domaga si─Ö od marsza┼éka wojew├│dztwa zabezpieczenia w bud┼╝ecie pieni─Ödzy na doko┼äczenia budowy g┼é├│wnej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Stanowisko w tej sprawie przyj─ů┼é zarz─ůd zwi─ůzku.



- Urz─ůd marsza┼ékowski jest niestety nie do ko┼äca - naszym zdaniem - w stosunku do nas uczciwy. Kugluje kwotami, nie wiemy jakie b─Öd─ů kwoty wsparcia. Wiemy na dzisiaj, ┼╝e wojewoda zachodniopomorski, ┼╝e rz─ůd przeznaczy┼é 26 milion├│w z┼é. Chcemy jasnej odpowiedzi od marsza┼éka wojew├│dztwa jaka kwota dotacji b─Ödzie przeznaczona na budow─Ö tych dw├│ch siedzib - podkre┼Ťla wiceprzewodnicz─ůcy Solidarno┼Ťci na Pomorzu Zachodnim, Dariusz M─ůdraszewski.



Zwi─ůzkowcy uwa┼╝aj─ů te┼╝ ┼╝e pogotowie nie powinno bra─ç kredytu na doko┼äczenie budowy, poniewa┼╝ spowoduje to zapa┼Ť─ç finansow─ů pogotowia.



- Najpierw przez 5 lat "wychodzili┼Ťmy" dzia┼éki, teraz przez 5 lat trwa konstrukcja finansowa - to razem 10 lat, ale mamy nadziej─Ö, ┼╝e w ci─ůgu 2-3 lat doprowadzimy do celu i pogotowie b─Ödzie mia┼éo nowe siedziby - wierzy M─ůdraszewski.



Całkowity koszt budowy głównej siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie i podstacji przy ulicy Duńskiej wynosi 68 milionów złotych.