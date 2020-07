Urząd Miasta wydłuża czas pracy Biura ds. Obsługi Wyborów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest tak wielu chętnych, że zapadła decyzja o wydłużeniu czasu pracy Biura ds. Obsługi Wyborów w Szczecinie - zarówno w Urzędzie Miasta przy placu Armii Krajowej, jak i filii przy ulicy Rydla.

Chodzi o dopisanie się do spisu wyborców lub o pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. W czwartek i w piątek można będzie to załatwić do godziny 18. Także w sobotę 4 lipca biura będą otwarte od 7.30 do 15.



Nie zapadła jeszcze decyzja o funkcjonowaniu Biura ds. Obsługi Wyborów w przyszłym tygodniu. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, prawdopodobnie również godziny funkcjonowania zostaną wydłużone.