Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

16 podpaleń i straty sięgające 80 tysięcy złotych - seryjny podpalacz w rękach policji. W czwartek przestępca z Koszalina trafił za kraty

45-latek w ciągu dwóch ostatnich miesięcy podpalał głównie kosze na śmieci i przenośne toalety, ale nie tylko - mówi aspirant Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



- Na przykład jednym z nocnych podpaleń kubłów doprowadziło do zajęcia się ogniem elewacji budynku, przez co zagrożeni byli wszyscy mieszkańcy, którzy w tym czasie spali w domu. Było blisko do tragedii - mówi Skoczylas.



Przestępca najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.



- Podpalacz został zatrzymany w środę, a w czwartek trafił do aresztu. Przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów - mówi aspirant Rafał Skoczylas.



Seryjnemu podpalaczowi grozi do 10 lat więzienia.