Kołobrzeg: Idea jest taka, żeby przybliżyć rzekę mieszkańcom

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu planują zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Parsęta. Miasto podpisało umowę z pracownią architektoniczną, która ma przygotować koncepcję dla bulwarów po obu brzegach rzeki.

- To jest kompleksowe podejście do tego tematu. Zakres opracowania obejmuje bulwary od ulicy Kamiennej do Mostu Portowego. Idea jest taka, żeby przybliżyć rzekę mieszkańcom - o szczegółach planowanych zmian mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu miasta.



Wstępna koncepcja ma powstać do września. Wówczas zostanie zaprezentowana mieszkańcom, którzy będą zaproszeni do konsultacji społecznych. Ostateczny kształt nowych bulwarów będzie znany w listopadzie.