W Chojnie będzie można wziąć udział w ślubie przez internet [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ślub z transmisją online oraz wyświetlanie slajdów czy filmów podczas ceremonii - takie możliwości będą mieli narzeczeni, którzy zdecydują się pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnie.

To będzie w pełni multimedialna sala ślubów - mówi burmistrz Chojny Barbara Rawecka.



- Myślę, że to jest pierwsza w województwie, gdzie będzie można brać ślub online. Czyli wszyscy goście, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście, będą mogli to zrobić dzięki połączeniu internetowemu i oglądać ślub online - mówi Rawecka.



Choć wydaje się to rozwiązaniem skrojonym na miarę czasów COVID-19, to nie epidemia była inspiracją podczas remontu.



- Jeżeli już musimy coś zrobić i chcemy wyremontować, to chcemy, by te rozwiązania były na miarę XXI wieku. Aczkolwiek pandemia swego rodzaju trochę nam pozwoliła na takie szersze spojrzenie, że taka potrzeba jednak istnieje - mówi burmistrz Chojny.



Prace remontowe dobiegają końca i według przewidywań urzędników pierwszy multimedialny ślub będzie mógł odbyć się w Chojnie jeszcze w lipcu.