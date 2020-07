Goście RSnW: przedsiębiorcy nie będą podnosić cen z powodu bonu

Jaki będzie ten sezon turystyczny? Na razie jest więcej pytań niż odpowiedzi. W takim tonie wypowiadali się gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

To będą wyjątkowe wakacje, epidemia koronawirusa zamroziła na jakiś czas branżę turystyczną. Wielu przedsiębiorców poniosło olbrzymie straty. By je zniwelować powstał prezydencki projekt bonu turystycznego.To 500 zł dla każdego dziecka do wykorzystania na wakacyjny wyjazd.Michał Kupczyński, zastępca burmistrz Ińska mówi, że przedsiębiorcy, z którymi rozmawiał trochę się obawiają tego rozwiązania, tak jak np. jeden z nich, który wynajmuje domki drewniane.- On bardziej się obawia tego bonu, że kto te pieniądze będzie później płacił. Dzwonią do niego ludzie i pytają czy on będzie te bony respektował. Mówi, że na tę chwile nie ma żadnych rzetelnych informacji na temat tego bonu, więc on na te bony nie przyjmuje rezerwacji - tłumaczył Kupczyński.Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinieuspokajała, że przedsiębiorcy nie będą podnosić cen z powodu bonu turystycznego.- Oni raczej są nastawieni na to, żeby ten klient przyjechał i skorzystał z tych usług, i wszystko wróciło do normy. Oni są wręcz niektórzy nastawieni, żeby oferować jeszcze więcej za tę samą cenę - przekonywała Michalska.Bon ma mieć formę elektroniczną i zachować ważność do marca 2022 roku. W czwartek ustawę w sprawie bonu przyjął Senat, ale zgłosił swoje poprawki. Teraz projekt wróci do Sejmu.