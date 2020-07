Mieszkańcy Kołobrzegu zaproponują inwestycje w budżecie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zmiany w budżecie obywatelskim zapowiadają władze Kołobrzegu. Mimo kryzysu wynikającego z pandemii, miasto nie wycofuje się z tego programu i opracowuje kolejną edycję.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi natomiast o zmianach w regulaminie konkursu dotyczące kategorii zgłaszanych projektów.



- W poprzedniej edycji to były projekty infrastrukturalne i społeczne, natomiast teraz podzieliśmy to na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe. Tam również mogą się znaleźć projekty z obszaru polityki społecznej, kultury czy też sportu - powiedziała Mieczkowska.



Dzięki nowemu podziałowi na programie będzie mogło skorzystać każde z osiedli, a do wydania mieszkańcy będą mieli łącznie milion złotych. Zmiany muszą jeszcze zatwierdzić radni podczas poniedziałkowej sesji. Nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego ruszy w sierpniu, natomiast do końca roku mają zostać zrealizowane inwestycje, które zwyciężyły w poprzedniej edycji. To między innymi przebudowa boiska i terenu rekreacyjnego przy ulicy Basztowej.