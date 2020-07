To dobra informacja dla wszystkich kinomaniaków. Od piątku znów można oglądać filmy na dużym ekranie.

Po prawie czteromiesięcznej przerwie działalność wznowiło Kino Helios. O godzinie 11 rozpoczął się pierwszy seans.- Cieszę się bardzo. Idę na film "Sonic", to jest taki niebieski jeż, który jest bardzo szybki. - Nikogo nie będzie i będziemy wszystko widzieć. - Trener zaproponował nam, że pójdziemy w piątek do kina - mówiły dzieci.Drugi ze szczecińskich multipleksów - Multikino - nadal pozostaje nieczynny. To z powodu braku możliwości skompletowania ciekawego repertuaru - poinformowało nas biuro prasowe sieci.Najstarsze kino w mieście Pionier jest natomiast czynne od dwóch tygodni.